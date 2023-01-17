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Белкин Осип Степанович

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Место рождения

Харево, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

26.06.1932 или 30.06.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Белкин Степан

Мать: Белкина Александра

Харево, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1921

Дочь: Фёдорова Мария Иосифовна (Осиповна)

Мать ребёнка: Белкина Мария

Харево, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Белкин Илья Осипович

Мать ребёнка: Белкина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Мария

Марию за Осипа не отдавали. Тогда он просто её выкрал!
Работа или профессия
Неизвестно
Вагоновожатый
Смерть
26.06.1932 или 30.06.1932
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Убит при неизвестных обстоятельствах
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