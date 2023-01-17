Белкин Осип Степанович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти26.06.1932 или 30.06.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Белкин Степан
Мать: Белкина Александра
Рождение ребёнка
03.02.1921
Дочь: Фёдорова Мария Иосифовна (Осиповна)
Мать ребёнка: Белкина Мария
Рождение ребёнка
1924
Сын: Белкин Илья Осипович
Мать ребёнка: Белкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Мария
Марию за Осипа не отдавали. Тогда он просто её выкрал!
Работа или профессия
Неизвестно
Вагоновожатый
Смерть
26.06.1932 или 30.06.1932
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Убит при неизвестных обстоятельствах