Фёдорова (Белкина) Мария Иосифовна (Осиповна)
Место рождения
Дата рождения03.02.1921
Дата смерти20.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1921
Отец: Белкин Осип Степанович
Мать: Белкина Мария
Рождение ребёнка
07.09.1943
Отец ребёнка: Брюхан Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
19.02.1947
Дочь: Кузьмина Светлана Никодимовна
Отец ребёнка: Брюхан Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
08.07.1954
Дочь: Божко Тамара Никодимовна
Отец ребёнка: Фёдоров Никодим Николаевич
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1993