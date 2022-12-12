Фёдорова (Белкина) Мария Иосифовна (Осиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Белкина) Мария Иосифовна (Осиповна)

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Место рождения

Харево, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

03.02.1921

Дата смерти

20.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1921

Отец: Белкин Осип Степанович

Мать: Белкина Мария

Харево, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1943

Сын: Брюхан Олег Владимирович

Отец ребёнка: Брюхан Владимир Филиппович

Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.02.1947

Дочь: Кузьмина Светлана Никодимовна

Отец ребёнка: Брюхан Владимир Филиппович

Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.07.1954

Дочь: Божко Тамара Никодимовна

Отец ребёнка: Фёдоров Никодим Николаевич

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Никодим Николаевич

Смерть
20.05.1993
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