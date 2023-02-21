Брюхан Владимир Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхан Владимир Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1943

Сын: Брюхан Олег Владимирович

Мать ребёнка: Фёдорова Мария Иосифовна (Осиповна)

Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.02.1947

Дочь: Кузьмина Светлана Никодимовна

Мать ребёнка: Фёдорова Мария Иосифовна (Осиповна)

Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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