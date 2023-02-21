Брюхан Владимир Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1943
Мать ребёнка: Фёдорова Мария Иосифовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
19.02.1947
Дочь: Кузьмина Светлана Никодимовна
Мать ребёнка: Фёдорова Мария Иосифовна (Осиповна)
Смерть
Неизвестно