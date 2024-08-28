Бухнер Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1923
Дата смерти09.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923
Отец: Бухнер Михаил
Мать: Бухнер (Паскаль) Агнезия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Бухнер Виктор
Мать ребёнка: Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1954
Сын: Бухнер Павел
Мать ребёнка: Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна
Смерть
09.03.1977