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Бухнер Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1923

Дата смерти

09.03.1977

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1954 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923

Отец: Бухнер Михаил

Мать: Бухнер (Паскаль) Агнезия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Бухнер Виктор

Мать ребёнка: Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1954

Сын: Бухнер Павел

Мать ребёнка: Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна

Смерть
09.03.1977

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