Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Петр
Рождение ребёнка
13.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Петр
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Бухнер Виктор
Отец ребёнка: Бухнер Петр
Рождение ребёнка
01.05.1954
Сын: Бухнер Павел
Отец ребёнка: Бухнер Петр
Смерть
2011