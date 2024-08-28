Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1954 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Петр

Рождение ребёнка
13.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Бухнер Виктор

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Рождение ребёнка
01.05.1954

Сын: Бухнер Павел

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Смерть
2011

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