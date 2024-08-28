Бухнер Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухнер Павел

Бухнер Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1954

Отец: Бухнер Петр

Мать: Бухнер (Поморцева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.