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Боршкивская Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1911

Дата смерти

21.08.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боршкивский Терентий Николаевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боршкивский Терентий Николаевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Боршкивский Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Боршкивский Терентий Николаевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
21.08.1969
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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