Боршкивская Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1911
Дата смерти21.08.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боршкивский Терентий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боршкивский Терентий Николаевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Боршкивский Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Боршкивский Терентий Николаевич
Смерть
21.08.1969
Похороны
Неизвестно