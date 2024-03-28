Боршкивский Терентий Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1913
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боршкивская Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боршкивская Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Боршкивский Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Боршкивская Вера Васильевна
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно