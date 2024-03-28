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Боршкивский Терентий Николаевич

Место рождения

Юрковка, Черкаська область

Дата рождения

10.05.1913

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1913

Отец: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Мать: Боршковская Мария Лазаревна

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боршкивская Вера Васильевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боршкивская Вера Васильевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Боршкивский Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Боршкивская Вера Васильевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
1986
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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