Севальникова (Милютина) Анастасия Максимлвна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1912
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912
Отец: Милютин Максим Федосеевич
Мать: Милютина Анна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Севальников Василий Никитович
Отец ребёнка: Севальников Никита Степанович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Асташкина Нина Никитична
Отец ребёнка: Севальников Никита Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якунина Неизвестно
Отец ребёнка: Севальников Никита Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Неизвестно
Отец ребёнка: Севальников Никита Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989