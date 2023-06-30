Севальникова (Милютина) Анастасия Максимлвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севальникова (Милютина) Анастасия Максимлвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1912

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912

Отец: Милютин Максим Федосеевич

Мать: Милютина Анна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Севальников Василий Никитович

Отец ребёнка: Севальников Никита Степанович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Асташкина Нина Никитична

Отец ребёнка: Севальников Никита Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якунина Неизвестно

Отец ребёнка: Севальников Никита Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Неизвестно

Отец ребёнка: Севальников Никита Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севальников Никита Степанович

Смерть
1989
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