Милютина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1912
Дочь: Севальникова Анастасия Максимлвна
Отец ребёнка: Милютин Максим Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милютин Максим Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодова Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Милютин Максим Федосеевич
Смерть
Неизвестно