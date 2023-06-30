Милютина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1912

Дочь: Севальникова Анастасия Максимлвна

Отец ребёнка: Милютин Максим Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милютин Яков Максимович

Отец ребёнка: Милютин Максим Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодова Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Милютин Максим Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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