Севальников Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севальников Никита Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

23.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Севельников Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Севальников Василий Никитович

Мать ребёнка: Севальникова Анастасия Максимлвна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Асташкина Нина Никитична

Мать ребёнка: Севальникова Анастасия Максимлвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якунина Неизвестно

Мать ребёнка: Севальникова Анастасия Максимлвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Неизвестно

Мать ребёнка: Севальникова Анастасия Максимлвна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севальникова Анастасия Максимлвна

Смерть
23.02.1949
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