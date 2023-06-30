Севальников Никита Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти23.02.1949
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Севельников Степан
Рождение ребёнка
1932
Сын: Севальников Василий Никитович
Мать ребёнка: Севальникова Анастасия Максимлвна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Асташкина Нина Никитична
Мать ребёнка: Севальникова Анастасия Максимлвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якунина Неизвестно
Мать ребёнка: Севальникова Анастасия Максимлвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Неизвестно
Мать ребёнка: Севальникова Анастасия Максимлвна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1949