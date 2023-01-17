Анастасия Антонова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Антон Тихонов
Мать: Дарья Иванова
Место жительства
С 1821
Бракосочетание
1821
Муж: Сергей Пантелеев
Приходились друг другу четвероюродными
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Филимонов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Пантелеев
Смерть
После 1853