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Анастасия Антонова

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Место рождения

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1786 г.р.

Мать

Вычислено 1789 г.р.

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Антон Тихонов

Мать: Дарья Иванова

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1821
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1821

Муж: Сергей Пантелеев

Приходились друг другу четвероюродными
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Филимонов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Пантелеев

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1853
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