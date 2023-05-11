Сергей Пантелеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смерти17.09.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Пантелей Филимонов
Мать: Ульяна Сергеева
Бракосочетание
1821
Жена: Анастасия Антонова
Приходились друг другу четвероюродными
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Филимонов Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Анастасия Антонова
Смерть
17.09.1869 ст.