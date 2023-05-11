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Сергей Пантелеев

Место рождения

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

17.09.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1782 г.р.

Жена

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Пантелей Филимонов

Мать: Ульяна Сергеева

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1821

Жена: Анастасия Антонова

Приходились друг другу четвероюродными
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Филимонов Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Анастасия Антонова

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.09.1869 ст.
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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