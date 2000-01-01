Юстина Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юстина Игнатовна

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Место рождения

Шуляки, Таращанский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуляки, Таращанский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тарнавский Франц Николаевич

Отец ребёнка: Тарнавский Николай Федорович

Шуляки, Таращанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарнавский Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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