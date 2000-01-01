Юстина Игнатовна
Место рожденияШуляки, Таращанский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шуляки, Таращанский уезд
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тарнавский Франц Николаевич
Отец ребёнка: Тарнавский Николай Федорович
Шуляки, Таращанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно