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Тарнавский Николай Федорович

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Место рождения

Клюки, Таращанский уезд, Киевской губернии

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тарнавский Федор

Мать: не указана

Клюки, Таращанский уезд, Киевской губернии
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тарнавский Франц Николаевич

Мать ребёнка: Юстина Игнатовна

Шуляки, Таращанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юстина Игнатовна

Смерть
Неизвестно
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