Тарнавский Николай Федорович
Место рожденияКлюки, Таращанский уезд, Киевской губернии
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Тарнавский Федор
Мать: не указана
Клюки, Таращанский уезд, Киевской губернии
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тарнавский Франц Николаевич
Мать ребёнка: Юстина Игнатовна
Шуляки, Таращанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юстина Игнатовна
Смерть
Неизвестно