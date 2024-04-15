Пономарев Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Пономарев Данило Осипович
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и того же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно