Пономарев Данило Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Пономарев Осип
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пономарев Степан Данилович
Место жительства
С 23.06.1794
Место жительства
До 23.06.1794
Сыропятская, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пономарев Никита Данилович
Рождение ребёнка
1802
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пономарев Елисей Данилович
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и того же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно