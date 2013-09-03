Минаева Нина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Нина Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1939

Дата смерти

03.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939

Отец: Губин Вениамин

Мать: Губина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.09.1962

Дочь: Минаева Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Минаев Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
01.10.?

Дочь: Шпакова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Минаев Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Минаев Дмитрий Гаврилович

Смерть
03.09.2013
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