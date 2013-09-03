Минаева Нина Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1939
Дата смерти03.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939
Отец: Губин Вениамин
Мать: Губина Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.09.1962
Дочь: Минаева Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Минаев Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
01.10.?
Дочь: Шпакова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Минаев Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаев Дмитрий Гаврилович
Смерть
03.09.2013