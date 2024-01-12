Минаев Дмитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минаев Гаврил

Мать: Минаева Анна

Рождение ребёнка
13.09.1962

Дочь: Минаева Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Минаева Нина Вениаминовна

Рождение ребёнка
01.10.?

Дочь: Шпакова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Минаева Нина Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Минаева Нина Вениаминовна

Смерть
Неизвестно
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