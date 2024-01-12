Минаев Дмитрий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минаев Гаврил
Мать: Минаева Анна
Рождение ребёнка
13.09.1962
Дочь: Минаева Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Минаева Нина Вениаминовна
Рождение ребёнка
01.10.?
Дочь: Шпакова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Минаева Нина Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минаева Нина Вениаминовна
Смерть
Неизвестно