Плутиков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Плутиков Алексей
Бракосочетание
Около 1871
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Плутикова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Плутикова Евлампия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Плутикова Градислава Михайловна
Мать ребёнка: Плутикова Евлампия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Плутикова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Плутикова Евлампия Лукьяновна
Военная служба
1885
Военного звания.
Смерть
Неизвестно