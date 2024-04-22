Плутикова Евлампия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плутикова Евлампия Лукьяновна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1871

Муж: Плутиков Михаил Алексеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Плутикова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Плутиков Михаил Алексеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Плутикова Градислава Михайловна

Отец ребёнка: Плутиков Михаил Алексеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Плутикова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Плутиков Михаил Алексеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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