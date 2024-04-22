Плутикова Евлампия Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Около 1871
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Плутикова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Плутиков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Плутикова Градислава Михайловна
Отец ребёнка: Плутиков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Плутикова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Плутиков Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно