Ситкарева Марфа Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситкарева Марфа Архипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ситкарев Ефрем

Отец ребёнка: Ситкарев Даниил

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Ситкарев Даниил

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Ситкарев Даниил

Рождение ребёнка
18.09.1820

Сын: Ситкарев Савва

Отец ребёнка: Ситкарев Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Ситкарев Даниил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситкарев Даниил

Смерть
Неизвестно
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