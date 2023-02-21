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(Ситкарев) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ситкарев Даниил

Мать: Ситкарева Марфа Архипова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Парасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1831

Сын: Незаконнорожденный Руфъ

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1833

Сын: Незаконнорожденный Галахтинъ

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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