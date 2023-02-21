(Ситкарев) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ситкарев Даниил
Мать: Ситкарева Марфа Архипова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Парасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1833
Сын: Незаконнорожденный Галахтинъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно