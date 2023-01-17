Белованов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Белованов Матвей Егорович
Мать: Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Белованов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Степанида Петровна
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Степанида Петровна
Смерть
1884