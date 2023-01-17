Белованов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белованов Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Белованов Матвей Егорович

Мать: Акулина Яковлевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Белованов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Степанида Петровна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Белованов Илья Иванович

Мать ребёнка: Степанида Петровна

Смерть
1884
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