(Белованова) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белованова) Степанида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Белованов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Белованов Иван Матвеевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Белованов Илья Иванович

Отец ребёнка: Белованов Иван Матвеевич

Смерть
1891
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