(Белованова) Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Белованов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Белованов Иван Матвеевич
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Белованов Иван Матвеевич
Смерть
1891