Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна

Место рождения

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1865

Отец: Белокрылов Максим Иванович

Мать: Белокрылова Васса Михайловна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Карлагина) Екатерина Калинниковна

Отец ребёнка: Карлагин Калинник Никифорович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
28.10.1884

Муж: Карлагин Калинник Никифорович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.04.1888

Дочь: (Карлагина) Александра Калинникова

Отец ребёнка: Карлагин Калинник Никифорович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Ф.354, оп 1, д.1 стр 92
Рождение ребёнка
07.12.1889

Сын: Карлагин Даниил Калинников

Отец ребёнка: Карлагин Калинник Никифорович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.08.1892

Дочь: (Карлагина) Наталья Калинникова

Отец ребёнка: Карлагин Калинник Никифорович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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