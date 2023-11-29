Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна
Место рождения
Дата рождения05.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1865
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Карлагина) Екатерина Калинниковна
Отец ребёнка: Карлагин Калинник Никифорович
Бракосочетание
28.10.1884
Рождение ребёнка
22.04.1888
Дочь: (Карлагина) Александра Калинникова
Отец ребёнка: Карлагин Калинник Никифорович
Ф.354, оп 1, д.1 стр 92
Рождение ребёнка
07.12.1889
Сын: Карлагин Даниил Калинников
Отец ребёнка: Карлагин Калинник Никифорович
Рождение ребёнка
08.08.1892
Дочь: (Карлагина) Наталья Калинникова
Отец ребёнка: Карлагин Калинник Никифорович
Смерть
Неизвестно