Карлагин Калинник Никифорович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Карлагина) Екатерина Калинниковна
Мать ребёнка: Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна
Бракосочетание
28.10.1884
Рождение ребёнка
22.04.1888
Дочь: (Карлагина) Александра Калинникова
Мать ребёнка: Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна
Ф.354, оп 1, д.1 стр 92
Рождение ребёнка
07.12.1889
Сын: Карлагин Даниил Калинников
Мать ребёнка: Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна
Рождение ребёнка
08.08.1892
Дочь: (Карлагина) Наталья Калинникова
Мать ребёнка: Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна
Смерть
Неизвестно