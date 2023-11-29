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Карлагин Калинник Никифорович

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Карлагин Никифор Стефанович

Мать: Карлагин (Белоногова) Анна Дмитриевна

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Карлагина) Екатерина Калинниковна

Мать ребёнка: Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
28.10.1884

Жена: Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.04.1888

Дочь: (Карлагина) Александра Калинникова

Мать ребёнка: Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Ф.354, оп 1, д.1 стр 92
Рождение ребёнка
07.12.1889

Сын: Карлагин Даниил Калинников

Мать ребёнка: Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.08.1892

Дочь: (Карлагина) Наталья Калинникова

Мать ребёнка: Карлагина (Белокрылова) Пелагия Максимовна

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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