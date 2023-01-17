Занин Иннокентий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Занин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Занин Максим Иннокентьевич
Мать ребёнка: не указана
Овсянниковская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1865
Жена: Занина Лукия Николаевна
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.03.1875 ст.
Сын: Занин Василий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Занина Лукия Николаевна
Рождение ребёнка
22.08.1877 ст.
Сын: Занин Александр Иннокентьевич
Мать ребёнка: Занина Лукия Николаевна
Рождение ребёнка
14.08.1879 ст.
Мать ребёнка: Занина Лукия Николаевна
Смерть
Неизвестно