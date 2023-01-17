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Занин Иннокентий Михайлович

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Место рождения

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Занин Михаил Иванович

Мать: Занина Пелагея Филипповна

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Занин Максим Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Овсянниковская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1865

Жена: Занина Лукия Николаевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.03.1875 ст.

Сын: Занин Василий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Занина Лукия Николаевна

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.08.1877 ст.

Сын: Занин Александр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Занина Лукия Николаевна

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.08.1879 ст.

Сын: Занин Иван Иннокентьевич

Мать ребёнка: Занина Лукия Николаевна

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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