Занина Лукия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина Лукия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1865

Муж: Занин Иннокентий Михайлович

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.03.1875 ст.

Сын: Занин Василий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Занин Иннокентий Михайлович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.08.1877 ст.

Сын: Занин Александр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Занин Иннокентий Михайлович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.08.1879 ст.

Сын: Занин Иван Иннокентьевич

Отец ребёнка: Занин Иннокентий Михайлович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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