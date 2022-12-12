Занина Лукия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1865
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.03.1875 ст.
Сын: Занин Василий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Занин Иннокентий Михайлович
Рождение ребёнка
22.08.1877 ст.
Сын: Занин Александр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Занин Иннокентий Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1879 ст.
Отец ребёнка: Занин Иннокентий Михайлович
Смерть
Неизвестно