Занина Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Занин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Занин Михаил Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1808

Муж: Занин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Занин Дометий Михайлович

Отец ребёнка: Занин Михаил Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Занин Михаил Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Занин Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Занин Михаил Иванович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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