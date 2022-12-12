Занина Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Занин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Занин Михаил Иванович
Бракосочетание
До 1808
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Занин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Занин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Занин Иннокентий Михайлович
Отец ребёнка: Занин Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно