Шельпяков Василий Осипович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1830
Отец: Шельпяков Осип Тимофеевич
Мать: Шельпякова Марфа
ГАСО, рев1834, 68об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-83л
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Шельпякова) Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Шельпякова (Рябова) Матрена Артемьевна
ГАСО, 179-1-213-83л
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шельпяков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Шельпякова (Рябова) Матрена Артемьевна
ГАСО, 179-1-213-82об
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Шельпякова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Шельпякова (Рябова) Матрена Артемьевна
ГАСО, 179-1-213-83л
Смерть
Неизвестно