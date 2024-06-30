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Шельпяков Василий Осипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шельпяков Осип Тимофеевич

Мать: Шельпякова Марфа

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 68об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шельпякова (Рябова) Матрена Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-83л
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Шельпякова) Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Шельпякова (Рябова) Матрена Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-83л
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шельпяков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шельпякова (Рябова) Матрена Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-82об
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Шельпякова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Шельпякова (Рябова) Матрена Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-83л
Смерть
Неизвестно

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