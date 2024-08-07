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Шельпякова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шельпяков Осип Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шельпяков Леонтий Осипович

Отец ребёнка: Шельпяков Осип Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 68об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шельпяков Василий Осипович

Отец ребёнка: Шельпяков Осип Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 68об
Рождение ребёнка
?.11.1833

Сын: Шельпяков Спиридон Осипович

Отец ребёнка: Шельпяков Осип Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 68об
Смерть
Неизвестно

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