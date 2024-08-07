Шельпякова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шельпяков Леонтий Осипович
Отец ребёнка: Шельпяков Осип Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 68об
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шельпяков Василий Осипович
Отец ребёнка: Шельпяков Осип Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 68об
Рождение ребёнка
?.11.1833
Сын: Шельпяков Спиридон Осипович
Отец ребёнка: Шельпяков Осип Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 68об
Смерть
Неизвестно