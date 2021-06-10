Зачупейко Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1923
Дата смерти10.06.2021
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дида
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зачупейко Виктор Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.2021