Зачупейко Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1923

Дата смерти

10.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923

Отец: Зачупейко Петр Варлаамович

Мать: Зачупейко Евдокия Лукина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дида

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зачупейко Виктор Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.2021
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