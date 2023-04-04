Зачупейко Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зачупейко Петр Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2020
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область