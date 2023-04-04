Зачупейко Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зачупейко Петр Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
село Хреновое, Бобровский район, Воронежская область
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