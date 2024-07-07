Бородина Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБородина Татьяна

Бородина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Бородин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Бородин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бородин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Бородин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Прохор Михайлович

Отец ребёнка: Бородин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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