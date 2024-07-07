Бородин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородин (Астахов) Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бородина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Бородина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бородина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бородина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Прохор Михайлович
Мать ребёнка: Бородина Татьяна
Смерть
Неизвестно