Бородин Михаил Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин (Астахов) Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Бородина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Бородина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бородина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Бородина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Прохор Михайлович

Мать ребёнка: Бородина Татьяна

Смерть
Неизвестно

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