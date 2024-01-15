Турусов Фома Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Турусов Петр Захарович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тереянцева Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Фоминична
Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Андрей Фомич
Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна
Смерть
Неизвестно