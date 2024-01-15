Турусов Фома Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусов Фома Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Турусов Петр Захарович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тереянцева Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Фоминична

Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Александр Фомич

Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Андрей Фомич

Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Василий Фомич

Мать ребёнка: Турусова Анастасия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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