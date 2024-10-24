Турусова (Сухова) Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова (Сухова) Анастасия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Александр Фомич

Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Александра Фоминична

Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Василий Фомич

Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Андрей Фомич

Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тереянцева (Турусова) Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович

Смерть
Неизвестно

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