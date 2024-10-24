Турусова (Сухова) Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Александра Фоминична
Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Андрей Фомич
Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тереянцева (Турусова) Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Турусов Фома Петрович
Смерть
Неизвестно