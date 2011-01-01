Струйский Николай Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: скрыто настройками приватности
Сын: Струйский Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна
Дочь: Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна
Сын: Струйский Петр Николаевич
Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна
Сын: Струйский Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна
Дочь: Свищева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна
Сын: Струйский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна
Сын: Струйский Евграф Николаевич
Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна
Дочь: Коптева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Струйская Олимпиада Сергеевна
Дочь: Струйская Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Струйская Олимпиада Сергеевна