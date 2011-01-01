Струйский Николай Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струйский Николай Еремеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Около 1748 г.р.
Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Струйская Прасковья Ивановна

Бракосочетание
1768

Жена: Струйская Олимпиада Сергеевна

Бракосочетание
1772

Жена: Струйская Александра Петровна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Струйский Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Струйский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Струйский Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Свищева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Струйский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Струйский Евграф Николаевич

Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Струйская Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Струйская Олимпиада Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струйская Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Струйская Олимпиада Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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