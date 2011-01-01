Струйская (Озерова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1772
Рождение ребёнка
1774
Сын: Струйский Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Струйский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Струйский Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Свищева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Струйский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Струйский Евграф Николаевич
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
1840