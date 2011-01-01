Струйская (Озерова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтруйская (Озерова) Александра Петровна

Струйская (Озерова) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1772

Муж: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Струйский Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Струйский Петр Николаевич

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Струйский Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Свищева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Струйский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Струйский Евграф Николаевич

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close