Струйская (Балбекова) Олимпиада Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струйская (Балбекова) Олимпиада Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

?.02.1769

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1768

Муж: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струйская Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.02.1769
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