Струйская (Балбекова) Олимпиада Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти?.02.1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1768
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струйская Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Струйский Николай Еремеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.02.1769