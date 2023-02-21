Струйская (Воронцова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струйская (Воронцова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронцов Иван Саввич

Мать: Аксакова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаринова Елена Еремеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струйский Николай Еремеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно