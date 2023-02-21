Аксакова (Неклюдова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1799
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Неклюдов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1754
Дочь: Нагаткина Аксинья (Ксения) Степановна
Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Веригина Анна Степановна
Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Кроткова Александра Степановна
Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Ерлыкова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Аксаков Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Угличинина Евгения Степановна
Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струйская Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Воронцов Иван Саввич
Смерть
1799