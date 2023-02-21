Аксакова (Неклюдова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксакова (Неклюдова) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1799

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Неклюдов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1751 и 1754

Дочь: Нагаткина Аксинья (Ксения) Степановна

Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Веригина Анна Степановна

Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Кроткова Александра Степановна

Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ерлыкова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Аксаков Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Угличинина Евгения Степановна

Отец ребёнка: Аксаков Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струйская Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Воронцов Иван Саввич

Смерть
1799
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