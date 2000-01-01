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Веригина (Аксакова) Анна Степановна
Веригина (Аксакова) Анна Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1752
Пол
Женский
Отец
Аксаков Степан Михайлович
1723 г.р.
Мать
Аксакова (Неклюдова) Ирина Васильевна
1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец:
Аксаков Степан Михайлович
Мать:
Аксакова Ирина Васильевна
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