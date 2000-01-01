Веригина (Аксакова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веригина (Аксакова) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Аксаков Степан Михайлович

Мать: Аксакова Ирина Васильевна

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