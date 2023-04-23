Маматказина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнашев Мухлис Хусаинович
Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнашев Мухамаджан Хусаинович
Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнашева Фатима Хусаиновна
Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнашева Хадича Хусаиновна
Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин
Рождение ребёнка
28.09.1888
Дочь: Бурнашева Айша Хусаиновна
Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин
Смерть
Неизвестно