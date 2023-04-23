Маматказина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маматказина Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашев Амин Хусаинович

Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашев Амин Хусаинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашев Мухлис Хусаинович

Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашев Маит Хусаинович

Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашев Мухамаджан Хусаинович

Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнашева Фатима Хусаиновна

Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнашева Хадича Хусаиновна

Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин

Рождение ребёнка
28.09.1888

Дочь: Бурнашева Айша Хусаиновна

Отец ребёнка: Бурнашев Хусаин

Смерть
Неизвестно

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