Бурнашева Хадича Хусаиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурнашев Хусаин
Мать: Маматказина Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маматказин Фарид Ибрагимович
Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маматказин Рустам Ибрагимович
Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маматказина Разия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маматказин Ринат Ибрагимович
Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович
Рождение ребёнка
02.05.1923
Сын: Маматказин Шамиль Ибрагимович
Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Маматказина Алия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович
Смерть
Неизвестно