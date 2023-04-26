Бурнашева Хадича Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашева Хадича Хусаиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурнашев Хусаин

Мать: Маматказина Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маматказин Фарид Ибрагимович

Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маматказин Рустам Ибрагимович

Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маматказина Разия Ибрагимовна

Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маматказин Ринат Ибрагимович

Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович

Рождение ребёнка
02.05.1923

Сын: Маматказин Шамиль Ибрагимович

Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Маматказина Алия Ибрагимовна

Отец ребёнка: Маматказин Ибрагим Нигматуллович

Смерть
Неизвестно

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