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Беспалов Степан Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1989

Отец: Беспалов Сергей Александрович

Мать: Ортякова Галина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова (Филимонова) Ольга Николаевна

Бракосочетание
?.06.2016

Жена: Беспалова (Филимонова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
2017

Сын: Беспалов Станислав Степанович

Мать ребёнка: Беспалова (Филимонова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Беспалова Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Беспалова (Филимонова) Ольга Николаевна

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