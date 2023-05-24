Беспалов Степан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
?.06.2016
Рождение ребёнка
2017
Сын: Беспалов Станислав Степанович
Мать ребёнка: Беспалова (Филимонова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Беспалова Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Беспалова (Филимонова) Ольга Николаевна