Ортякова Галина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортякова Галина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1973

Сын: Беспалов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Беспалов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
28.01.1978

Дочь: Загородняя (Беспалова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.11.1989

Сын: Беспалов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Беспалов Сергей Александрович

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