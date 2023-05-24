Ортякова Галина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1973
Сын: Беспалов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Беспалов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
28.01.1978
Дочь: Загородняя (Беспалова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.11.1989
Сын: Беспалов Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Беспалов Сергей Александрович