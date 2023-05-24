Загородняя (Беспалова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загородняя (Беспалова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1978

Отец: не указан

Мать: Ортякова Галина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загородний Игорь

Развод
Неизвестно

Муж: Загородний Игорь

Рождение ребёнка
30.10.2001

Сын: Загородний Максим Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.01.2019

Сын: Скоб Денис Константинович

Отец ребёнка: не указан

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