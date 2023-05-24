Беспалова (Филимонова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалова (Филимонова) Ольга Николаевна

Беспалова (Филимонова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Степан Сергеевич

Бракосочетание
?.06.2016

Муж: Беспалов Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
2017

Сын: Беспалов Станислав Степанович

Отец ребёнка: Беспалов Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Беспалова Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Беспалов Степан Сергеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.