Беспалова (Филимонова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
?.06.2016
Рождение ребёнка
2017
Сын: Беспалов Станислав Степанович
Отец ребёнка: Беспалов Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Беспалова Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Беспалов Степан Сергеевич